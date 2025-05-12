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Malatya’da Araç Çarpışması: Üç Yaralı

KAZA SAAT 22.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Malatya’da bir trafik kazası, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleşti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 44 HA 480 plakalı Kia marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen A.D. idaresindeki 06 CIA 919 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Bu olayda, otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ile Z.N.Y. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada inceleme başlatıldı.

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