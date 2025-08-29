Malatya’da Araç Devrildi, 1 Yaralı

KAZA VE YARALANMA

Malatya’da bir hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Araç, orta refüje çarparak devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 48 JL 718 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve devrildi.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından derhal bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.