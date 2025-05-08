Malatya’da Araç İstasyona Çarptı, 2 Yaralı

KAZA HAFİF TİCARİ ARAÇLA AKARYAKIT İSTASYONUNDA MEYDANA GELDİ

Kazanın detayları, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) bölgesinde gerçekleşti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Ankara yönüne ilerleyen 34 TL 2858 plakalı Volkswagen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bu çarpma sonucunda direk yerinden sökülerek akaryakıt istasyonuna daldı. Araç, toplamda totem tabelaya da çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.