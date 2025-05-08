Haberler

Malatya’da Araç İstasyona Çarptı, 2 Yaralı

KAZA HAFİF TİCARİ ARAÇLA AKARYAKIT İSTASYONUNDA MEYDANA GELDİ

Kazanın detayları, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) bölgesinde gerçekleşti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Ankara yönüne ilerleyen 34 TL 2858 plakalı Volkswagen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bu çarpma sonucunda direk yerinden sökülerek akaryakıt istasyonuna daldı. Araç, toplamda totem tabelaya da çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tercan’da Trafik Güvenliği Etkinliği Yapıldı

Erzincan Tercan Anaokulu'nda trafik güvenliği ve yaya kuralları üzerine bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere ayrıca 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında hediyeler verildi.
Haberler

İzmir Su Kesintisi Yerleri Duyuruldu

İzmir'de IZSÜ tarafından 8 Mayıs'ta gerçekleşecek su kesintisinin etkileneceği ilçeler belirlendi. Su kesintisinin süresi ve saatleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.