Malatya’da Araç Sayısı Artıyor

TRAFFİK KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Malatya’nın trafiğe kayıtlı araç sayısı 2025 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 236 bin 944’e ulaştı. Ülke genelinde Şubat ayında toplamda 136 bin 810 taşıt trafiğe kaydedilirken, Malatya’da araç sayısının sürekli olarak arttığı görüldü.

BÖLGESEL KARŞILAŞTIRMALAR

TÜİK verilerine göre, Malatya, çevresindeki diğer illere oranla daha fazla araç sayısına sahip. Aynı dönemde Elazığ’da 166 bin 655, Bingöl’de 23 bin 168 ve Tunceli’de 12 bin 732 aracın trafiğe kayıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçmiş verilerle yapılan karşılaştırmalarda, Malatya’daki araç sayısının düzenli bir artış gösterdiği dikkat çekiyor.

ARAÇ TÜRLERİ

Şehirde bulunan motorlu araçların en büyük kısmını otomobiller oluşturuyor. Malatya’da 125 bin 126 otomobil bulunurken, bu araçların yanı sıra 4 bin 431 minibüs, bin 753 otobüs, 44 bin 944 kamyonet, 6 bin 961 kamyon, 21 bin 1 motosiklet ve 728 özel amaçlı araç da kaydedildi.