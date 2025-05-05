Malatya’da Asayiş Verileri Hakkında Bilgi

MALATYA VALİSİ’NDEN ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu yıl içinde yılın ilk dört ayına ait asayiş istatistikleri hakkında bilgi sundu. Valilikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2025 yılının ilk dört ayında Malatya’da yapılan operasyonlar ve yaşanan olaylara dair detaylar paylaştı. Yavuz, Malatya’nın huzurunu sağlamak amacıyla Valilik koordinasyonunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE AZALMA

Yavuz, terörle mücadelenin sonuçlarını da aktardı. 2024 yılına göre operasyon sayısında yüzde 31’lik bir azalma yaşandığını, bunun terör örgütleriyle etkin mücadelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yapılan operasyonlar ve yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE GELİŞMELER

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların meyve vermeye başladığını ifade eden Yavuz, uyuşturucu olayları bakımından belirgin bir düşüş yaşanırken, ele geçirilen maddeler konusunda bir artış gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Yavuz, asayiş olaylarında ise yüzde 13 oranında bir azalma sağlandığını belirtti.

TRAFİK KAZALARINDAKİ DÜŞÜŞ

Tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağıran Yavuz, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılındaki aynı döneme kıyasla azaldığını bildirdi. Ancak, ölümlü kaza sayısının 2024’te 5, 2025’te ise 8 olduğuna dikkat çekerek, bu durumun kendileri için üzücü olduğunu kaydetti.