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Malatya’da Askeri Mühimmat Bulundu

KAZI ÇALIŞMALARINDA ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki bir şantiye alanında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında top mermisi olduğu düşünülen askeri mühimmat bulundu. Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında gelişti.

BİLGİLER EDİNİLDİ

Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışan bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprağın altında mühimmata rastladı. Olayın hemen ardından durum bildirildi ve olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları da gerekli incelemeleri yaptı.

MÜHİMMAT MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Top mermisi olduğu düşünülen mühimmat, uzman ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı.

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