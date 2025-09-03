Haberler

Malatya’da Bahçe Yangınları Kontrol Altında

BAHÇE YANGINLARI MALATYA’DA YAŞANDI

Malatya’da iki ayrı noktada bahçe yangınları meydana geldi ve itfaiye ekipleri bu yangınlara müdahale ederek söndürdü. Yangınlar, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Banazı ve Yeşilkonak Caddesi çevresinde ile Akçadağ ilçesindeki Kepez Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGINLARIN NEDENİ BELİRSİZ

Elde edilen bilgilere göre, her iki alanda da bahçe yangınları bilinmeyen bir nedenle çıkıyor. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangınlara hızla müdahale ederek durumu kontrol altına almayı başardı.

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Yangınların sebeplerine dair detaylı incelemeler başlatıldı. Yangınların etkileri ve nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

