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Malatya’da Baraka Yangını Söndürüldü

BARAKA YANGINI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’da meydana gelen baraka yangını, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Olay, Battalgazi ilçesinin Merkez Beydağı Mahallesi’nde Karlı Sokak içerisinde gerçekleşti.

YANGINA MÜDAHALE HIZLI OLDU

Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. İhbarın ardından, bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangının büyümesini engelleyerek durumu kontrol altına aldı. Yaralanan kimse olmadığı bu olayla ilgili olarak inceleme süreci de başlatıldı.

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