Malatya’da Bayram Öncesi Baklava Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken Malatya’daki baklava imalathanelerinde hareketlilik gözlemleniyor. Yoğunlaşan siparişleri karşılamak için tatlı ustaları, gece geç saatlere kadar çalışarak üretimlerini iki katına çıkarıyor. Geniş bir ürün yelpazesi sunan baklavacılar, fıstıklı ve cevizli baklavadan şöbiyete, kadayıf çeşitlerine kadar birçok tatlıyı kaliteli bir şekilde hazırlamak için sıkı bir çalışma yürütüyor.

TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR

Baklava imalathanesi müdürü Abdullah Özdemir, bayram öncesindeki siparişlerin oldukça yoğunlaştığını ifade ederek, “Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışıyoruz. Malatya olarak bir bayrama daha hazırlanmanın heyecanını yaşıyoruz. İşler iyi gidiyor, beklediğimiz seviyede sipariş alıyoruz. Son günlerde yaklaşık 3 bin tepsi sipariş aldık. Fiyatlarımızda da indirime gittik, cevizli tereyağlı baklavayı 250 TL’den satıyoruz” dedi.

TATLIYA OLAN TALEP ARTIYOR

Baklavacı Öztürk Can, bayram öncesinde siparişlerin hızla artığını belirterek, “Bayram telaşı başladı. Tüm şubelerimizle birlikte siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. 1988 yılından beri bu mesleğin içindeyiz. Doğu illerinde bayramlarda tatlıya büyük bir talep oluyor, tatlısız bayram olmaz. Şu ana kadar 2 bin tepsi sipariş aldık. Bir tepsi fıstıklı baklava 2 bin TL, cevizli baklava ise 100 TL’den satılıyor” diye konuştu.

MALATYA’DA BAYRAM ŞENLİĞİ

Malatya’daki baklava imalatı, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu artırırken, tatlı ustalarının özverili çalışmaları, bayramın kutlama atmosferini daha da belirgin hale getiriyor. Farklı lezzetlerle bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlı, bu dönemde her zamankinden daha fazla ilgi görüyor.