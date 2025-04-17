Malatya’da Beton Mikserinde Yangın Çıktı

BETON MİKSERİ ALEV ALDI

Malatya’da seyir halindeyken alev alan bir beton mikseri, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Malatya – Elazığ karayolunda saat 20.00 civarında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında seyir eden G.Y. kontrolündeki 44 FB 364 plakalı beton mikserinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış durumda. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülüyor. Olayda yaralanan kişinin olmadığı ve inceleme başlatıldığı belirtildi.