Malatya’da Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

OLAYIN MECBURİYETİ

Malatya’da, bir dürümcüde meydana gelen bıçaklı bir kavgada bir kişi yaralandı. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Özalper Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat işçileri yemek için gittiği dürümcüde çalışanlarla arasında bir tartışma patlak verdi.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışma sırasında bir işçi, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay üzerine durumun bildirilmesiyle birlikte, pek çok polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI

Olayın ardından ekipler, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu ve kavgaya karışan zanlının tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalar başlattı.