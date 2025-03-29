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Malatya’da Bıçaklı Kavga: 2 Ağır Yaralı

BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

Malatya’da, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi ağır yaralandı. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesinin Akpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak’ta, bilinmeyen bir nedenden dolayı taraflar arasında bir tartışma başladı ve bu tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda M.N.S ve H.E.H, aldıkları bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı kişiler, kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

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