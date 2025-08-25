Malatya’da Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Malatya’da bulunan bir dönerci dükkanında iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde yer alan İnönü Caddesi üzerinde saat 00.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, dönerci dükkanında sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Ç.Y. ve E.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay üzerine ihbarın yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirildi ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir adet bıçak bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.