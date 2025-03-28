Malatya’da Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

KALDIRIMDA YAŞANAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi üzerinde saat 22.45 civarında meydana gelen olayda, kaldırımda bir aracı yıkayan grup ile yoldan geçen bir sürücü arasında “aracıma su sıçrattın” şeklindeki tartışma hızlıca bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

BİÇAKLI KAVGA SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda E.K.T, İ.T., E.K., M.Y.M. ve E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, hemen kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet bıçak bulundu. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.