Haberler

Malatya’da Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

KALDIRIMDA YAŞANAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi üzerinde saat 22.45 civarında meydana gelen olayda, kaldırımda bir aracı yıkayan grup ile yoldan geçen bir sürücü arasında “aracıma su sıçrattın” şeklindeki tartışma hızlıca bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

BİÇAKLI KAVGA SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda E.K.T, İ.T., E.K., M.Y.M. ve E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, hemen kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet bıçak bulundu. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Beko THY Euroleague’de Liderlikte

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 82-77 yenerek 22. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.
Haberler

Vance Grönland Ziyaretinde Fikirlerini Paylaştı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland'da yaptığı açıklamada Kuzey Atlantik ve Kutup güvenliği için ABD'nin rolünü vurguladı, Danimarka'nın Grönland'a daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.