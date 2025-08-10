Malatya’da Bıçaklı Kavga Ortalığı Karıştırdı

GECEKİ KAVGA ORTALIKTA DEHŞET YARATTI

Malatya’da bir ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan bıçaklı kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayda toplam dört kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi Onbin Konutlar mevkiinde gerçekleşti.

İDDİA VE TARTIŞMA SONRASI KAVGA

Edinilen bilgilere göre, S.A.’ya ait evde kiracı olarak yaşayan S.Ş. ile ev sahibi arasında evin boşaltılması üzerine bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kiracı S.Ş. ve arkadaşları olan E.E., S.Ş., K.Ş., F.G., N.Ş., Ö.Ş. ve Y.Ş., ev sahibi S.A. ile beraberindeki F.A., A.A. ve K.A.’ya bıçakla saldırdı. Ortamın savaş alanına dönmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine hızla polis, UMKE ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılara ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapıldı ve yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.