Malatya’da Bıçaklı Kavgada 2 Yaralı

İKİ GRUP ARASINDAKİ BIÇAKLI KAVGA

Malatya’da iki grup arasında bıçaklı bir kavga yaşandı ve bu çatışmada 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebep nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, hızla bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

M.N.S ve H.E.H. adlı bireyler, aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanırken, durumları nedeniyle hızla sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili, kavgaya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme halen devam ediyor.