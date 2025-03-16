Malatya’da Bingöllüler İftar Programında Buluştu

IFADENİN BÜYÜK ANLAMINI PAYLAŞTILAR

Malatya’da Bingöllüler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu gecede, kardeşlik mesajları verildi. Malatyalı ve Bingöllü vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, birlik ve beraberlik teması öne çıktı.

İŞADAMINDAN KUTLAMA MESAJI

İftar programında söz alan İşadamı Sedat Alpkıray, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu artırdığını ifade ederek, “Bu mübarek ayda, aynı sofranın etrafında buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Ramazan; kardeşliğin, dostluğun ve birlik olmanın en güzel vesilesidir. Bu gece, hep birlikte aynı duaya amin demek bizler için çok kıymetli. Katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. İş insanları olarak şahsım, Musa Anşin ve Sebahattin Aratemur’un bu organizasyonuna katılmanız bizleri onurlandırdı” diye konuştu.

MEMNUNİYET DOLDU

Katılımcılar, iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu ifade ederken, organizasyonu düzenleyen iş insanlarına şükranlarını sundu. Program, dualar eşliğinde sona erdi.