Malatya’da Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’da bir otomobilin çarparak ağır yaraladığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Kapıkaya Mahallesi’nde gerçekleşti. M.İ. tarafından kullanılan 33 HY 528 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Mehmet Fatih Özpan’a çarptı.

SALDIRI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk tedavi sonrası hastaneye kaldırıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan müdahalelere rağmen genç Mehmet Fatih Özpan hayata tutunamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor.