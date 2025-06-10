Malatya’da Camide Davranışlar Tepki Çekti

MİHRABA GEÇEN KİŞİNİN TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Malatya’da Kernek Mahallesi’ndeki Karagözlüler Camisi’nde meydana gelen olayda, fötr şapka ve şort giyen A.Ö., akşam namazı sırasında cemaatin arasından en ön safa geçerek mihraba yöneldi. Bu hareketi, çevresindekiler arasında tepki topladı. A.Ö.’nün tavırları dikkat çektiği için camiden çıkarıldı ve o anlar cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

MALATYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, A.Ö.’nün akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiği belirtildi. Valilik, “Bazı sosyal medya hesapları ile basında Malatya Karagözlüler Camisi’nde uygunsuz davranışlar sergileyen kişiyle ilgili haberlerin emniyet birimlerimizce araştırılması sonucunda kimlik tespiti yapılmış olup (A.Ö.) geçirdiği kaza sonucunda akli dengesini kaybettiği tespit edilmiştir” şeklinde bilgilendirme yaptı.