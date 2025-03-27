Malatya’da Cinayet Zanlısı Yakalandı

EMİN VAROL CİNAYETİ VE ZANLISININ YAKALANMASI

Malatya’da 3 çocuk babası Emin Varol’un silahla öldürülmesi sonrası kaçan zanlı yakalandı. Cinayet zanlısının ikametinde aralarından kalem silahın da bulunduğu bir cephanelik ortaya çıktı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy konteyner kentindeki olay, iki gün önce meydana geldi. Burada yaşayan komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, Emin Varol, Ş.Ö. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Ş.Ö.’NÜN YAKALANMASI VE CEPhanelikte BULUNAN SILAHLAR

Ş.Ö., saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Zanlının kaldığı konteynerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet av tüfeği, 2 adet avcı bıçağı, 2 adet kama, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 95 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet metal teleskopik jop, 1 adet kalem tabanca, 10 adet kalem tabancaya ait mermi ve 23 adet antika olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi. Ş.Ö.’nün şu anda polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.