Malatya’da Çocuk Pencereden Düştü

ÇOCUK CAMDAN DÜŞÜYOR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir çocuk uyku sırasında camdan düşerek ağır yaralandı. Olay, gece saat 02.30 civarında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın 4. katında gerçekleşti. İddiaya göre, E.N.A. gece saatlerinde uyku sersemliği nedeniyle evinin açık penceresinden dengesini kaybedip aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen E.N.A., olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. E.N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi ve hadise ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.