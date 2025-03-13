Malatya’da Çocuklar Göl Kenarında Eğlendi

HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVALARIN TADINI ÇIKARAN ÇOCUKLAR
Malatya’da hava sıcaklığı 20 derecelerde kalırken, çocuklar göletin serin sularında eğlenerek güneşli günün keyfini çıkarıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşullarıyla birlikte, şehirdeki vatandaşlar da güneşli atmosferin tadını sürüyor.
GÖLETTE SERİNLEME VE EĞLENCE
Yeşilyurt ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Elemendik mevkiindeki gölete giren çocukların eğlenceli anları ise kameralar tarafından görüntüleniyor. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, suyun keyfini çıkararak yaz atmosferini yaşıyor.