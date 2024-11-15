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Malatya’da Deprem Gerçekleşti Mi?

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MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya’da zaman zaman hissedilen depremler sebebiyle “Malatya’da deprem mi oldu?” sorusu merak ediliyor. Şu an için Malatya’nın sarsıntılarla gündemde olduğu görülüyor. Özellikle 15 Kasım tarihinde meydana gelen depremler, halk arasında oldukça fazla konuşulmakta.

21.00’DAN SONRAKİ DEPREM VERİLERİ

15 Kasım günü, Malatya’da etkili olan depremin büyüklüğü ve şiddeti araştırılmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi güvenilir kaynaklardan edinilen verilere göre, bu tarihte meydana gelen depremler ile ilgili güncel bilgiler vatandaşlarla paylaşılıyor. Detaylı analizler yapılarak, depremin etkileri hakkında kesin veriler elde ediliyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, Malatya halkının depremler karşısında dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor. Depremlerin sıklığı artırdığı için, alanında uzman kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar büyük önem arz ediyor.

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