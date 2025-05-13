Malatya’da Destek Bekleniyor. Üretici Zor Durumda

ZİRAİ DON FELAKETİ ÜZERİNDEN BİR AY GEÇTİ

12 Nisan gecesi yaşanan zirai don afetinin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Verilecek destekler sadece kayısıyı değil, şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor. Bir an evvel destekler verilmeye başlanmazsa üreticimiz borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Binlerce esnaf iflas edecek, işsizlik artacak” dedi. Sadıkoğlu, 50 bin aileyi doğrudan etkileyen kayısının zarar gördüğü 12 Nisan tarihinin ardından üretici, esnaf ve ihracatçı sanayicilerin destekleri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

FABRİKALARDAKİ BELIRSIZLIK VE İŞSİZLİK RİSKİ

Başkan Sadıkoğlu, “Üretici, esnafa olan borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünür oldu. Zirai ilaç, çadır ve branda gibi ihtiyaçları karşılamakta zorluk çekecek binlerce esnaf bu sezon iş daralması yaşayacak. İhracatçı üyelerimiz, istihdam ettiği yaklaşık 8 bin personelin maaşını nasıl vereceğini bilmiyor” şeklinde konuştu.

DESTEKLERİN HIZLA SUNULMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Hasar tespitinin bir an evvel tamamlanarak, desteklerin hızlıca alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, TARSİM ve diğer kurumlar tespitlerini tamamlamalı. TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. Bu süreçte desteklerin ne zaman belli olacağı merak konusu” dedi. “Kayısı gibi kiraz, elma, ceviz, badem ve üzüm gibi meyve türleri de ciddi zarar gördü ve birçok bölgede ağaçlar yanmış durumda. Dolayısıyla hasarın boyutu beklenenden daha fazla” ifadesini kullandı.

ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN ACİL DESTEKLER GEREKİYOR

Verilecek desteklerin yalnızca kayısıyı değil, şehrin geleceğini de etkilediğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Geniş kapsamlı bir destek paketi açıklanmazsa, üretici borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Eğer faizsiz kredi desteği sunulmazsa binlerce esnaf iflas edecek. Personel destekleri verilmezse binlerce kişi işsiz kalacak. Buradan yetkililere sesleniyorum; içinde bulunduğumuz durum sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir” şeklinde konuştu.

MADDİ DESTEK VE KREDİ İHTİYACI

Başkan Sadıkoğlu, Malatya TSO olarak taleplerinin arasında, hasat için 1,5 yıl varken, bu sezon borçlar varken yeni gübre, ilaç, mazot ve işçilik maliyetleri ile çiftçi mücadelesinin zor olduğunu belirtti. Üreticiye maddi destek sağlanması, 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli krediler verilmesi gibi konuları ön planda tutarak, TARSİM’den ödemelerin bir an evvel sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kayısı işletmelerine SGK teşviki ve personel desteği verilmeli, Malatya gibi deprem bölgelerinde özel desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Bu durumun, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.