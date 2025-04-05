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Malatya’Da Dolu Kayısı Bahçelerini Vurdu. Meteoroloji Uyarı Yaptı

MALATYA’DA DOLU YAĞIŞI KAYISI BAHÇELERİNDE HASARA YOL AÇTI

Malatya’da etkili sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Şiddetli dolu yağışı özellikle kayısı bahçelerinde ciddi zararlara neden oldu.

AKÇADAĞ VE YAZIHAN İLÇELERİNDE ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaşanan dolu yağışı, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerindeki kayısı üreticilerini olumsuz etkiledi. Çağla dönemine yaklaşan bazı kayısı bahçelerinde önemli hasarlar oluştu. Üreticiler, “Dolu yağışı meyvelerimize ve ağaçlarımıza ciddi zarar verdi” ifadelerini kullandı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU MEYVE DÖKÜMLERİNE NEDEN OLDU

Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı bahçelerde meyve dökümleri yaşandı. Yetkililer, bölgede yağışların yarın da devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları ani sel, su baskını ve dolu gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

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