Malatya’Da Dolu Kayısı Bahçelerini Vurdu. Meteoroloji Uyarı Yaptı

MALATYA’DA DOLU YAĞIŞI KAYISI BAHÇELERİNİ VURDU

Malatya’da etkili sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Şiddetli dolu yağışı özellikle kayısı bahçelerinde önemli hasara yol açtı.

AKÇADAĞ VE YAZIHAN İLÇELERİNDE ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaşanan dolu yağışı, en çok Akçadağ ve Yazıhan ilçelerindeki kayısı üreticilerini etkiledi. Çağla dönemine yaklaşan bazı kayısı bahçelerinde ciddi hasar oluştu. Üreticiler, “Dolu yağışı meyvelerimize ve ağaçlarımıza büyük zarar verdi” açıklamasını yaptı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLULAR MEYVE DÖKÜMÜNE NEDEN OLDU

Yer yer ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri nedeniyle bazı bahçelerde meyve dökümleri yaşandı. Yetkililer, bölgede yağışların ertesi gün de devam edebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve dolu gibi olumsuz hava olaylarına karşı tedbirli olması istendi.