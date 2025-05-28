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Malatya’da Dolu Ve Sağanak Yağış

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MALATYA’DA SAĞANAK VE DOLU ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden gelen sağanak uyarısı sonrasında Malatya’da etkili bir yağış meydana geldi. Yağış, yaklaşık 15 dakika boyunca dolu şeklinde başladı ve ardından sağanağa dönüştü.

YOĞUN YAĞIŞ YOLDA GÜÇLÜK ÇIKARDI

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bu da sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kentin pek çok noktasında meydana gelen su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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