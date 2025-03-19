Malatya’da Don Tehlikesi: Kayısı Ağaçları Riskte

ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDEKİ RİSKLER

Malatya, kayısının başkenti olarak bilinirken, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarının büyük bir risk altında kalmasına neden oluyor. Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, havanın esintili olmasının zirai donun etkisini azaltabileceğini, ancak durgun bir soğuk olması halinde ciddi zararlar yaşanabileceğini belirtiyor.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, 18-24 Mart tarihleri arasında Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava Malatya ve çevresinde etkili olacak. Gece sıcaklıkları eksi 4 derecelere kadar düşeceğinden, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları için don riski oldukça yüksek. Solmaz, ağaçların henüz yaprak açmadığı için bu durumda savunmasız kaldıklarına dikkat çekerek, “Son tahminlere göre sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşebilir. Eğer hava esintili olursa donun etkisi azalabilir, ama durgun bir soğuk olursa kayısı üreticileri büyük kayıplar yaşayabilir” diyor.

ÜRETİCİLER İÇİN ÖNLEMLER

Solmaz, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nin süreci yakından takip ettiğini vurgulayarak çiftçilere önlemler almaları çağrısında bulunuyor. Don olayına karşı rüzgar fanları kullanmak, saman ve lastik yakılarak sis ortamı oluşturmak gibi yöntemler, üreticilere öneriliyor. “Rüzgar olması halinde çiçekler fazla zarar görmez, fakat durgun bir soğuk olursa kayısı üreticileri ciddi kayıplarla karşılaşabilir” ifadelerini kullanıyor.

İŞÇİ BULMA SIKINTISI

Kayısı üreticilerinin artan işçilik maliyetleri nedeniyle zor bir sezon geçirmesi bekleniyor. Suriyeli işçilerin bölgeden ayrılması, işçi bulma sıkıntısına neden olabiliyor. Solmaz, üreticilerin ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Kalıntılı ilaç kullanımı ihracatta büyük risk oluşturuyor. Avrupa’ya ve diğer ülkelere yaş kayısı satışı artırılmalı. Kuru kayısı stokumuz bu yıl da yüksek seviyede, bu nedenle yaş kayısı ihracatına odaklanmalıyız” diyor. Uzmanlar ise, üreticilerin hava koşullarını dikkatle izlemelerini ve zirai don riskine karşı önlemlerini artırmalarını öneriyor.