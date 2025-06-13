Malatya’da Drift Atan Sürücüye Cezası Verildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Malatya’da Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içinde drift yapan bir sürücü, aracı bağlanarak 50 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terminal bölgesinde asker uğurlaması için bulunan Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü, burada drift atmaya başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Sürücü, görevdeki polis memurunun uyarılarına rağmen drift yapmaya devam etti. Bunun üzerine olay yerine birçok polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, sürücüyü kontrol altına aldıktan sonra, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve diğer ilgili maddelerden ötürü toplam 50 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süresince el konuldu ve aracı otoparka çekildi.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMASI

Olay sonrası konuşan sürücü, “2’ye taktım, kökleyip başladım dönmeye” şeklindeki ifadesi ile dikkat çekti. Bu durum, sürücünün davranışlarının neden olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.