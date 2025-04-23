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Malatya’da Dürümcüde Kavga Çıktı

OLAYIN AYRINTILARI

Malatya’da, bir dürümcü çalışanı ile inşaat işçileri arasında bıçaklı bir kavga yaşandı. Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Özalper Mahallesi’nde, akşam saat 23.00 civarlarında gerçekleşti. İddiaya göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde yemek yemek için bir araya gelen inşaat işçileri ile dürümcüdeki çalışanlar arasında bir tartışma meydana geldi.

BİÇAKLI SALDIRI VE YARALANMA

Çıkan tartışma sonucunda, bir inşaat işçisi bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı birey, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın tespit edilip yakalanması için çalışmalarına başladı.

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