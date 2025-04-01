Malatya’da Elektrik Akımına Kapılan Hayvanlar Telefoldu

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Bu dehşet verici anlar, o sırada kaydedilen kameralar sayesinde saniye saniye gözler önüne serildi. Olay, Orduzu Mahallesi’nde Danış Sokak’taki bir ahırda gerçekleşti.

HAYVAN YETİŞTİRİCİSİYLE GÖRÜŞME

Edinilen bilgilere göre, 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken’in ahırında, komşusunun ahırına çekilen elektrik hattında meydana gelen kısa devre, hayvanların akıma kapılmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan çiftçi Murat Eken, “Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum” şeklinde konuştu.