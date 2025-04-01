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Malatya’da Elektrik Çarpması Sonucu Hayvan Öldü

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HAYVAN TELEFİ İLE SONUÇLANAN KAZA

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken’in bahçesinde bulunan ahırda yaşanan bir olay, hayvanların telef olmasına sebep oldu. Eken’in komşusunun ahırına çekilen elektrik hattında meydana gelen kısa devre, ahırındaki hayvanların akıma kapılmasına yol açtı. O anlar anbean kameralara yansıdı ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

ZARARIN KARŞILANMASINI TALEP EDİYOR

Olayın ardından Murat Eken, hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu savunarak, “750 bin TL’lik zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi. Eken, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Yetkili elektrik dağıtım firmasına durumu ilettik. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum.”

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