Malatya’da Eserler Ele Geçirildi, Operasyon

273 SİKKE, 6 YÜZÜK VE 4 HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da, tarihi eser olduğu düşünülen 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı. Vali Seddar Yavuz, jandarma ekiplerince Darende ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığını önleme amacı taşıyan operasyonu sosyal medya üzerinden duyurdu.

OPERASYON DETAYLARI VE GÖZALTILAR

Vali Yavuz, operasyon sırasında ele geçirilen eserlerin yanı sıra, gözaltına alınan 2 zanlının hâlâ sorgulandığını belirtti. Böylece bölgede yasadışı tarihi eser ticaretine yönelik mücadelenin devam ettiği vurgulandı. Bu tür operasyonların, tarihi mirasın korunması konusunda büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.