Malatya’da Eşini Vuran Koca Tutuklandı

OLEN KADIN VE KARNINDAKİ BEBEK KAYBEDİLDİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Alican Kızılay’ın (25) tabancayla başından vurarak öldürdüğü 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay’ın (22) babası, olayla ilgili duygularını paylaştı. Ahmet Fuat Özhan, olayla ilgili olarak hastaneye gittiğinde damadı Alican Kızılay’ı teselli ettiğini belirterek, “Meğer o cani kızımın canına kıymış” ifadesini kullandı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ GECE

Olay, 10 Nisan gecesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Alican Kızılay, alkollü şekilde eve geldiğinde eşi Beste Kızılay ile aralarında bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde, Alican Kızılay evde bulunan tabancayla eşini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Beste Kızılay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AVE ALINAMADILAR

Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Beste Kızılay, Güzelyurt Mahallesi’nde defnedildi. Olayın hemen ardından hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay tutuklanarak cezaevine konuldu. İlk ifadesinde silahın temizlenmesi sırasında bir anda ateş aldığını ve merminin eşine isabet ettiğini söyledi.

AİLE ACILARINI PAYLAŞTI

Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan, başlangıçta olaydan haberdar olmadığını ve hastaneye gittiğinde damadı teselli ettiğini anlattı. Hem torununu hem de kızını kaybeden Özhan, “Daha 1 yıl olmadı evleneli. Hamileliğin son evrelerinde doktora gittik. Doktor torunumun yakında dünyaya geleceğini söyledi. Ertesi gün bu olay yaşandı. İlk etapta kızımın balkondan düştüğü söylendi. O an olayın gerçek yüzünü bilmediğim için damadım Alican’ı kendim teselli ettim. Meğer o cani kızımın canına kıymış” diye konuştu.

ADALET İÇİN MÜCADELE

Ali Fuat Özhan, Alican Kızılay’ın en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, “Bebeği kurtarmak için büyük bir çaba gösterildi ama torunumu kaybettim. Bu acıyı kimse yaşamasın. O caniye kızımı verdim. Hakkımı helal etmiyorum. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Türk adaletine güveniyorum. En ağır cezayı alması için vazgeçmeyeceğim. Bir baba olarak ben yandım, başka babalar, anneler yanmasın. Başka kadınlar, kızlar doğmamış torunlarımız ölmesin” ifadelerini kullandı.