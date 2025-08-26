Haberler

Malatya’da Ev Çatısı Çöktü. Olay 22.00’de Gerçekleşti. Ekipler Olay Yerinde İnceleme Yaptı

ÇATISI ÇÖKEN EVDE KİMSE YARALANMADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Kırklar Sokak’ta meydana geldi. Daha önceki depremlerden hasar görmüş bir müstakil evin çatısı aniden çöktü. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından hasar aldığı söylenen evin çatısının çökmesi, çevrede kısa süreli bir paniğe yol açtı.

PANİK VE HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, molozların altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da Oğlu Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet sonrası oğlu tarafından bıçaklandı. 12 yaşındaki çocuk, annesine yapılan darbe karşısında babasına müdahale ederek onu ağır yaraladı.
Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.

