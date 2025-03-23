Malatya’da Firari Hükümlü Yakalandı

OPERASYONDA HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Malatya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca bulundu.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Battalgazi ilçesinde aranan kişilere yönelik yapılan bu operasyon kapsamında, M.D. polis tarafından ele geçirildi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, şüphelinin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca tespit edildi. Gözaltına alınan M.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.