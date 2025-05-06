Malatya’da Futbol Turnuvası Yapıldı

MALATYA’DA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASI

Malatya’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası, birçok kurumun işbirliği ile hayata geçirildi. Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen turnuvada, 14 farklı ülkeden Malatya’da eğitim gören 100 üniversite öğrencisi, 10 takım oluşturarak mücadele etti.

Turnuvanın başlangıcı, Afganistan ve Genç Suriye takımları arasında gerçekleşti. Maç, Yeşiltepe 3 Nolu Sahada, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan’ın verdiği başlama vuruşu ile başladı. Açılış müsabakasını Afganistan takımı, 4-2’lik skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.