Malatya’da Halay Çeken İşçiler Gülümsetti

DEPREM SONRASI KONUT SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Malatya’da deprem sonrası konut seferberliği sürerken, Çöşnük Mahallesi’nde çalışan 3 işçi, inşaat alanında halay çekerek stres atıyor. Yorucu mesailerine rağmen moral kaybetmeyen işçilerin gösterdiği renkli görüntüler, izleyenleri gülümsetiyor.

YENİ KONUTLAR İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLİYOR

Malatya genelinde başlatılan konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Şehirde inşa edilen yeni konutlarda binlerce işçi, evlerin kısa sürede tamamlanabilmesi için gece gündüz çalışıyor. Zorlu çalışma şartlarına karşın, işçilerin moral ve motivasyonlarını kaybetmemesi dikkat çekiyor. Çöşnük Mahallesi’ndeki rezerv alan statüsünde sürdürülen inşaatta çalışan 3 işçinin, iş stresini bir kenara bırakıp halay çekmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRÜYOR

İnşaat iskelesi üzerinde müzik eşliğinde halay çeken işçilerin neşeli anları, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Bu tür anlar, işçilerin zorlu çalışma şartlarına rağmen gösterdiği pozitif tutumu sergiliyor ve bölgedeki umut dolu havayı yansıtıyor.