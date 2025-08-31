Malatya’da İki Aile Arasında Kavga

OLAYIN GELİŞİMİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, saat 18.45 civarında Battalgazi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan S.K., M.T., M.D., H.M.U., A.B. ve M.Y.B., aynı bölgede karşı karşıya geldiğinde aralarında tartışma başladı.

TARTIŞMANIN SONUCU

Tartışmanın alevlenmesi üzerine S.K., A.B. ve M.Y.B., açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

ZANLILARIN DURUMU

Olayla bağlantılı olarak, zanlıların suç aletleriyle birlikte gözaltına alındığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.