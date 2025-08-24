Malatya’da İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 12.30 civarında Sultansuyu TİGEM kavşağında gerçekleşti. Mehmet Yalçınkaya’nın kullandığı 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz’in kullandığı 44 ADS 240 plakalı otomobil kavşakta çarpışıyor.

YAŞAMINI KAYBEDEN VE YARALILAR

Kaza sonucunda 44 ADS 240 otomobil içinde bulunan Gülten Gülbaş (51) kaza yerinde yaşamını yitiriyor. Yaralılar arasında ise Mehmet Yalçınkaya, Aslı Cengiz, Yaren Polat Gülbaş ve Emine Çelik bulunuyor. Çevredekilerin ihbarı sonrasında sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Gülten Gülbaş’ın cenazesi, yapılan incelemenin akabinde otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Kazayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.