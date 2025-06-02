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Malatya’da İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

KAZA SONRASI ORTAM FELAKET GİBİ GÖRÜNDÜ

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra ortam adeta savaş alanına dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında yaşandı.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne ilerleyen 46 DN 829 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinde giden 44 EU 886 plakalı Fiat Tofaş marka araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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