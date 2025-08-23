Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Malatya’da yaşanan bir trafik kazası sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde saat 15.15’te gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Elazığ yönüne doğru seyir halinde olan H.K. (49) yönetimindeki 34 NCK 88 plakalı otomobil, yola girmeye çalışan M.Ş. (49) idaresindeki 34 BYK 329 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda T.Y. ve Ş.S. yaralanarak olay yerinde acil yardıma ihtiyaç duydu. İhbar üzerine hızla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar en kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

