Malatya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda ortam adeta savaş alanına döndü. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında gerçekleşti.

KAZA VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir eden 46 DN 829 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı yönünde ilerleyen 44 EU 886 plakalı Fiat Tofaş otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu ve kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ihbar sonrası polis ve acil sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.