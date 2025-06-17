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Malatya’da İki Trafik Kazası Oldu

TRAFİK KAZALARI MALATYA’DA CAN ALDI

Malatya’da yaşanan iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitiriyor, 1 kişi ise ağır yaralanıyor. İlk kaza, Battalgazi ilçesinde meydana geliyor. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir araç, Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Kapıkaya Mahallesi mevkiinde bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan’a çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar olayı yetkililere bildiriyor. Hızla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılıyor. Fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamıyor.

DİĞER KAZADA DA AĞIR YARALILAR VAR

Battalgazi ilçesinin Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde gerçekleşen diğer kazada ise H.G. yönetimindeki 23 AEY 830 plakalı kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.Ö.’ye çarpıyor. Bu kazada da ağır yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Her iki kaza hakkında yürütülen incelemeler devam ediyor.

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