Malatya’da İnşaat İşçileri Arasında Kavga Çıktı

HORLAMA TARTIŞMASI BİREYLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Malatya’da eski adliye hizmet binasının yanındaki şantiyede, işçiler arasında gece saatlerinde ‘horlama’ konusunda bir tartışma başladı. Bu sözlü anlaşmazlık, öğle yemeği sırasında da sürdü. Tartışmanın büyümesiyle yaklaşık 60 işçi, taş ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Olayı haber alan güvenlik güçleri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yaralanan 15 işçi, farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekibi, şantiye ve hastanelerde güvenlik tedbirlerini artırarak inceleme başlattı.