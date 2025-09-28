Malatya’da İnşaat Şantiyesinde Tesisat Ustası Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde çalışan 55 yaşındaki tesisat ustası, hareket halindeki bir iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilyurt’a bağlı İkizce Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Nusret Ağırman isimli tesisat ustası, çalışma esnasında iş makinesinin çarpması ile ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın hemen ardından, durum polise bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nusret Ağırman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ağırman’ın cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra ise cenaze, defnedilmek üzere memleketi Van’a götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş bir inceleme süreci başlatıldı.