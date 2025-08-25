Gündem

Malatya’da İş Kazası: M.A. Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI MALATYA’DA CAN ALDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir iş kazası, bir hayatı kaybettirdi. İkizce Mahallesi’ndeki bir şantiyede, kazı çalışmaları gerçekleştiren M.A., yaklaşık 3 metre derinliğindeki alana devrilen iş makinesinin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ağırca yaralanan genç operatör, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.A.’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelere başlanıldı.

