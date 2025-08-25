Malatya’da İş Kazası: M.A. Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI MALATYA’DA CAN ALDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş kazası meydana geldi ve bu kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. İkizce Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede gerçekleşen talihsiz olayda, kazı çalışması yürüten M.A., yaklaşık 3 metre derinliğindeki alanda devrilen iş makinesinin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELER BOŞA GİTTİ

Olayın hemen ardından çevredekilerin durumu fark etmesiyle sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ancak ağır yaralı olan genç operatör, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.A.’nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.