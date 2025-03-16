Malatya’da İşçi Konteynerlerinde Yangın Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Malatya’nın Darende ilçesinde, işçilerin kalmış olduğu konteynerlerde yangın gerçekleşti. Olay, Ağılbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İşçilerin yardımlarıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan kimse yokken, konteynerler kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme işlemleri başlatıldı.