Malatya’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde kaçakçılığa karşı bir çalışma yaptı.

ARAMA SONUÇLARI

Ekipler, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1.270 kilogram tütün ve 25 elektronik sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.